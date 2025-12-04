Vent’anni di innovazione e bellezza per lo Studio Estetico MV5

. Una celebrazione che accende Bergamo. Bergamo, 5 dicembre 2025, lo Studio Estetico MV5 accende i riflettori sul suo prestigioso ventennale e inaugura una nuova stagione di grandi traguardi nella bellezza e nella prevenzione. La titolare Gabriella Dobre accoglie i suoi clienti più affezionati in una serata esclusiva che unisce glamour, scienza e tecnologia, con l’obiettivo di presentare le novità che segneranno l’intero 2026. Gabriella coordina ogni dettaglio dell’evento, dialoga con gli ospiti e condivide la sua visione di un’estetica moderna, consapevole e personalizzata. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Vent’anni di innovazione e bellezza per lo Studio Estetico MV5

