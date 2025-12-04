Venezuela ex ammiraglio Holsey spinto a dimettersi da Hegseth dopo che contestò legalità di raid anti narcos | le rivelazioni di 2 funzionari Usa
Secondo fonti interne al Dipartimento della Guerra Usa, le dimissioni dell'ammiraglio Alvin Holsey lo scorso 16 ottobre non furono propriamente "volontarie" ma indotte dal Capo del Pentagono Hegseth, con cui il militare da mesi era ai ferri corti per questioni legate alla legalità delle operazioni c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
