Venezia travolto Inter sul velluto ai quarti di Coppa | doppietta di Thuram in gol anche Diouf

Inter-Venezia 5-1 RETI: 18' pt Diouf, 20' pt Esposito, 34' pt e 6' st Thuram, 21' st Sagrado, 31' st Bonny. INTER (3-5-2): J. Martinez 6; Bisseck 7, De Vrij 6, Carlos Augusto 6; Diouf 7, Frattesi 7, Zielinski 6.5 (1' st Mkhitaryan 6.5), Sucic 6 (34' st Bovo sv), Luis Henrique 6 (15' st Cocchi 6); Thuram 7.5 (15' st Bonny 7), Esposito 7.5 (34' st Spinaccè sv). In panchina: Sommer, Taho, Acerbi, Akanji,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Venezia travolto, Inter sul velluto ai quarti di Coppa: doppietta di Thuram, in gol anche Diouf

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Inter batte Venezia 5-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia. I nerazzurri ai quarti affronteranno la vincente di Roma-Torino. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/2025/12/03/coppa-italia-venezia-travolto-linter-sul-velluto-approda-ai-quarti_3e7e8238-e89f - facebook.com Vai su Facebook

Goleada dell’Inter a San Siro, Venezia travolto 5-1: i nerazzurri volano ai quarti di Coppa Italia dlvr.it/TPcZPL Vai su X

Venezia travolto, Inter sul velluto ai quarti di Coppa: doppietta di Thuram, in gol anche Diouf - 1 RETI: 18' pt Diouf, 20' pt Esposito, 34' pt e 6' st Thuram, 21' st Sagrado, 31' st Bonny. Secondo msn.com

Coppa Italia, Inter-Venezia 3-0 (pt): nerazzurri sul velluto a San Siro - Inter in pieno controllo, a San Siro, al termine dei primi 45' della gara con il Venezia, valevole per gli ottavi di Coppa Italia. tuttob.com scrive

Inter, tutto facile con il Venezia: il 5-1 vale i quarti. Si sblocca Diouf - L'ex Lens apre le marcature: seguono Esposito, la doppietta di Thuram e Bonny. Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

Coppa Italia 2025/2026, Inter ai quarti: Venezia travolto - 1 negli ottavi di finale di Coppa Italia a San Siro e si qualifica ai quarti di finale con le reti di Diouf (18'), Esposito (20'), ... Segnala msn.com

Pokerissimo dell'Inter in Coppa Italia: il Venezia affondato anche da Diouf - inviolata di Martinez: il Venezia di Stroppa, infatti, riesce a segnare il gol della bandiera con Sagrado (66'), aiutato da una deviazione, nel secondo tempo. Lo riporta msn.com

La prima in Coppa Italia è dolcissima per l'Inter: Venezia travolto 5-1, da Diouf a Esposito quante gioie per Chivu - Una gara che già sulla carta probabilmente appariva senza storia, ma che l'Inter è stata brava a rendere ancora più liscia e gradevole da vedere. Riporta msn.com