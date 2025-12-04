Vendere cannabis light potrebbe tornare legale Poi il dietrofront

Ilgiornale.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vendita della cannabis light potrebbe tornare legale dopo la stretta introdotta dal decreto sicurezza. Anzi no. Sostegno alla filiera della cannabis light (con principio attivo non superiore allo 0,5 per cento) anche per "la produzione di infiorescenze fresche o essiccate e derivati liquidi, destinati a essere commercializzati per uso da fumo o da inalazione", abrogazione del divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto; poi accise come per i tabacchi e competenza affidata ai Monopoli. Con un emendamento alla manovra, Fratelli d'Italia voleva provare a riscrivere la normativa sulla cannabis light, allentando di fatto la stretta da poco introdotta con il decreto sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

vendere cannabis light potrebbe tornare legale poi il dietrofront

© Ilgiornale.it - Vendere cannabis light potrebbe tornare legale. Poi il dietrofront

News recenti che potrebbero piacerti

vendere cannabis light potrebbeVendere cannabis light potrebbe tornare legale. Poi il dietrofront - La vendita della cannabis light potrebbe tornare legale dopo la stretta introdotta dal decreto sicurezza. Secondo msn.com

vendere cannabis light potrebbeLa cannabis light torna legale, la svolta. Ma sarà super tassata. Il nuovo emendamento di Fdi - Secondo quanto contenuto in un emendamento alla manovra segnalato a firma Fratelli d'Italia, viene infatti introdotta la possibilità di ... Segnala affaritaliani.it

vendere cannabis light potrebbeCannabis light, il governo fa marcia indietro: torna la vendita, ma con una maxi imposta. Cosa cambia davvero - Un emendamento di Fratelli d’Italia riapre alla commercializzazione delle infiorescenze a basso THC, sotto l’ombrello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con un’imposta di consumo del 40%. Come scrive lasicilia.it

vendere cannabis light potrebbeCannabis light potrebbe tornare legale, FdI vuole tassare chi la vende: cosa cambia e per chi - Un emendamento di FdI alla manovra punta a rivedere il divieto del decreto Sicurezza, affidando la commercializzazione ... Secondo fanpage.it

vendere cannabis light potrebbeCannabis light come le sigarette: venduta nei tabaccai e tassata al 40% - Un emendamento della maggioranza alla Manovra introduce un nuovo regolamento per la cannabis light che la equipara di fatto alle sigarette ... Secondo quifinanza.it

vendere cannabis light potrebbeCannabis light, emendamento alla manovra: tornerà legale e potrà essere venduta - La vendita della cannabis light potrebbe tornare legale dopo la stretta introdotta dal decreto sicurezza. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vendere Cannabis Light Potrebbe