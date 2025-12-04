Vendere cannabis light potrebbe tornare legale Poi il dietrofront
La vendita della cannabis light potrebbe tornare legale dopo la stretta introdotta dal decreto sicurezza. Anzi no. Sostegno alla filiera della cannabis light (con principio attivo non superiore allo 0,5 per cento) anche per "la produzione di infiorescenze fresche o essiccate e derivati liquidi, destinati a essere commercializzati per uso da fumo o da inalazione", abrogazione del divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto; poi accise come per i tabacchi e competenza affidata ai Monopoli. Con un emendamento alla manovra, Fratelli d'Italia voleva provare a riscrivere la normativa sulla cannabis light, allentando di fatto la stretta da poco introdotta con il decreto sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
