Veloce il nuovo viaggio di Mauro Ermanno Giovanardi nel tempo
Da venerdì 12 dicembre sarà disponibile “Veloce”, nuovo singolo di Mauro Ermanno Giovanardi, che mette a nudo il nostro rapporto con il tempo che sfugge e con una quotidianità sempre più compressa. Una canzone che sceglie di raccontare senza giudicare, trasformando il ritmo convulso del presente in un racconto lucido, teso, attraversato da domande che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Approfondisci con queste news
Mauro Ermanno Giovanardi: “VELOCE” è il nuovo singolo https://www.switchonmusic.it/wp-content/uploads/2025/12/3e6ff034-619e-561c-a433-717e6d4da3cd.jpg Mauro Ermanno Giovanardi annuncia “VELOCE“, il nuovo singolo in uscita venerdì 12 dicembr - facebook.com Vai su Facebook
Mauro Ermanno Giovanardi, esce il nuovo singolo ‘Veloce’ - Mauro Ermanno Giovanardi annuncia ‘Veloce’, il nuovo singolo in uscita venerdì 12 dicembre (Woodworm). Riporta msn.com
Mauro Ermanno Giovanardi, annunciata la pubblicazione di un nuovo singolo - Mauro Ermanno Giovanardi ha annunciato la pubblicazione di un nuovo singolo, "Veloce", calendarizzato in uscita venerdì 12 dicembre per Woodworm. Secondo ondarock.it
Mauro Ermanno Giovanardi: ecco il nuovo singolo "Veloce" - Mauro Ermanno Giovanardi ha annunciato la pubblicazione di un nuovo singolo, "Veloce", calendarizzato in uscita venerdì 12 dicembre per Woodworm. Come scrive ondarock.it