Veloce il nuovo viaggio di Mauro Ermanno Giovanardi nel tempo

Sbircialanotizia.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 12 dicembre sarà disponibile “Veloce”, nuovo singolo di Mauro Ermanno Giovanardi, che mette a nudo il nostro rapporto con il tempo che sfugge e con una quotidianità sempre più compressa. Una canzone che sceglie di raccontare senza giudicare, trasformando il ritmo convulso del presente in un racconto lucido, teso, attraversato da domande che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

veloce il nuovo viaggio di mauro ermanno giovanardi nel tempo

© Sbircialanotizia.it - Veloce, il nuovo viaggio di Mauro Ermanno Giovanardi nel tempo

Approfondisci con queste news

Mauro Ermanno Giovanardi, esce il nuovo singolo ‘Veloce’ - Mauro Ermanno Giovanardi annuncia ‘Veloce’, il nuovo singolo in uscita venerdì 12 dicembre (Woodworm). Riporta msn.com

veloce nuovo viaggio mauroMauro Ermanno Giovanardi, annunciata la pubblicazione di un nuovo singolo - Mauro Ermanno Giovanardi ha annunciato la pubblicazione di un nuovo singolo, "Veloce", calendarizzato in uscita venerdì 12 dicembre per Woodworm. Secondo ondarock.it

veloce nuovo viaggio mauroMauro Ermanno Giovanardi: ecco il nuovo singolo "Veloce" - Mauro Ermanno Giovanardi ha annunciato la pubblicazione di un nuovo singolo, "Veloce", calendarizzato in uscita venerdì 12 dicembre per Woodworm. Come scrive ondarock.it

Cerca Video su questo argomento: Veloce Nuovo Viaggio Mauro