Velaterapia e battesimo del mare | a bordo di Lisca Bianca le prime nozioni di vela

Una mattinata dedicata a trasmettere l’amore ed il rispetto per il mare attraverso la meraviglia della navigazione a vela.S’intitola “Velaterapia”, l’evento che il gruppo Facebook “M. r.n.” in collaborazione con la Lega Navale Italiana - sezione Palermo Centro, organizza sabato 6 dicembre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Velaterapia" e battesimo del mare: a bordo di Lisca Bianca le prime nozioni di vela

Altre letture consigliate

Velaterapia. Pronta a salpare la nave della legalità con a bordo ragazzi con disabilità - Il progetto Velando del Ministero per le Disabilità pronto a salpare da Palermo con Lega Navale Italiana e Istituto Ortopedico Rizzoli Sarà un equipaggio composto da giovani con disabilità e seguiti ... Da disabili.com