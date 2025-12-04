Ve lo diciamo così Andrea Zelletta e Natalia Paragoni l’annuncio a due anni dalla nascita della figlia Ginevra

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni tornano a catalizzare l’attenzione del pubblico, e lo fanno con quella spontaneità che li ha sempre contraddistinti fin dai tempi di Uomini e Donne. La coppia, amatissima e seguitissima sui social, ha scelto ancora una volta di raccontarsi senza filtri, lasciando che siano i momenti di vita quotidiana a parlare per loro. E il risultato, come spesso accade, ha scatenato una pioggia di entusiasmo da parte dei fan. Negli ultimi mesi, Andrea e Natalia si erano mostrati molto concentrati sulla loro quotidianità familiare dopo l’arrivo della piccola Ginevra, nata nel luglio del 2023. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it