Vaticano no a diaconato femminile ma giudizio non definitivo
In Vaticano, no al diaconato femminile, anche se il giudizio non è definitivo. Pubblicato il rapporto della Commissione guidata dal cardinal Petrocchi. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
