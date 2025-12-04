Vans sorprende i collezionisti con un annuncio innovativo
Dettagli della collaborazione tra Vans e KPop Demon Hunters: sneakers ispirate alla serie Netflix. Una novità nel mondo dello streetwear segna l’unione tra il celebre marchio Vans e la popolare produzione Netflix KPop Demon Hunters. Questa partnership esclusiva introduce una linea di calzature che celebra l’universo narrativo e i protagonisti della serie, puntando a coniugare autenticità e cultura urbana. Le nuove sneakers saranno disponibili nei negozi venerdì 5 dicembre e online su Vans.com a partire da lunedì 8 dicembre. Si tratta di un’occasione unica per i fan di esprimere il proprio stile, immergendosi in un mondo ricco di iconografia e simbolismo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
