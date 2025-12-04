Vanessa Incontrada e il sogno Sanremo 2026 | Se non lo faccio quest’anno mai più

La conduttrice e attrice spagnola Vanessa Incontrada sogna da tempo di salire sul palco del Festival di Sanremo. Secondo quanto riportato dall'ultimo numero del magazine Oggi, il giornalista Alberto Dandolo ha svelato un retroscena che riguarda proprio la showgirl: la Incontrada vorrebbe co-condurre almeno una serata al fianco di Carlo Conti e pensa che il 2026 potrebbe essere l'anno giusto per realizzare questo desiderio. "'Se non lo faccio quest'anno non lo farò più'. Questo dice Vanessa Incontrada a chi le chiede informalmente se sarà tra i volti femminili del prossimo Festival di Sanremo." Il sogno di una vita per Vanessa Incontrada.

