Vanessa Incontrada | c’è aria di Sanremo? Lei rompe il silenzio

Vanessa Incontrada: l’aria di Sanremo soffia forte. ed è lei la vera sorpresa che tutti aspettano?. Il Festival di Sanremo è come il vento di mare: poco prevedibile, a volte dolce, altre volte impetuoso. E quest’anno quel vento potrebbe realmente portare un nome che profuma di carisma, di sorriso e di solarità mediterranea: Vanessa Incontrada. Da settimane — tra corridoi televisivi, camerini e telefonate sussurrate — circola una domanda che accende la fantasia dei fan: “Vanessa è pronta per Sanremo?”. Sarà proprio lei ad affiancare Carlo Conti dal 24 al 28 febbraio direttamente all’Ariston? Mentre arrivano conferme ufficiali è stata Vanessa Incontrada a rompere il silenzio tra le pagine del settimanale Oggi dove ha rivelato perchè questo potrebbe essere proprio l’anno giusto per co-condurre il Festival di Sanremo insieme a Carlo: “‘Se non lo faccio quest’anno non lo farò più’. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Vanessa Incontrada: c’è aria di Sanremo? Lei rompe il silenzio

Scopri altri approfondimenti

Un Aggettivo per Vanessa Incontrada - facebook.com Vai su Facebook

“Se non faccio Sanremo quest’anno non lo farò mai più”. Vanessa Incontrada sogna di condurre il Festival e conta sull’amicizia con Carlo. Invece Laura Pausini non sarà tra le co-conduttrici, ma ospite d’onore di #Sanremo2026 e ogni sera regalerà un’esibizi Vai su X

Vanessa Incontrada sposa Rossano Laurini: "C'è la complicità che avevamo perso" - In una lunga intervista a Vanity Fair, Vanessa Incontrada si è lasciata andare a confidenze e curiosità sulla sua vita privata e professionale, dal rapporto con il figlio Isal ai nuovi progetti, fino ... Riporta gazzetta.it

Vanessa Incontrada, crisi superata con Rossano Laurini - Più volte in passato, nonostante la sua nota riservatezza, Vanessa Incontrada ha parlato della profonda crisi con l'imprenditore toscano, ma alla fine la coppia è riuscita a lasciarsi alle spalle il ... Come scrive gazzetta.it

Vanessa Incontrada si sposa, le nozze a sorpresa con Rossano Laurini: l’annuncio dopo la separazione - L’attrice è pronta a sposare lo storico compagno Rossano Laurini, ritrovato dopo una separazione di due anni: “L’allontanamento è stato necessario per capire ... Secondo dilei.it

Vanessa Incontrada si sposa dopo la crisi: "Mi sono innamorata di nuovo". Chi è il futuro marito - L’attrice e conduttrice, amatissima dal pubblico italiano, ha annunciato in un’intervista esclusiva a Vanity Fair il suo matrimonio con Rossano Laurini, l’uomo ... Lo riporta corrieredellosport.it

Vanessa Incontrada e la crisi col futuro marito, “Gigi D’Alessio ha fatto la differenza” - Si conoscono da tempo, si stimano, si supportano come fratello e sorella. Da dilei.it

Vanessa Incontrada su Rossano Laurini: “Tra noi c’è stato un po’ di mare mosso, ora è molto calmo” - Si sono innamorati nel 2007, l’anno dopo sono diventati genitori di Isal. Riporta tgcom24.mediaset.it