Arezzo, 4 dicembre 2025 – L a Valtiberina si prepara a chiudere il 2025 con due iniziative che uniscono creatività, divertimento e riflessione sui rischi legati al gioco d’azzardo. Prosegue così il percorso di sensibilizzazione portato avanti nell’ambito del progetto “Più Gioco Meno Azzardo”, promosso dalla Zona Distretto Valtiberina della Asl Toscana Sud Est e coordinato dal Ser.D. in collaborazione con tante realtà del territorio. Il primo evento si terrà giovedì 5 dicembre, a partire dalle 17 e fino a mezzanotte, presso il Bar Gerasmo di Sansepolcro. “Sarà un gran Casinò”, dedicato in modo particolare ai ragazzi, vedrà il locale trasformarsi in uno spazio animato da giochi, simulazioni e piccole performance, in un contesto protetto e divertente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Valtiberina, ultimi appuntamenti dell’anno con “Più Gioco Meno Azzardo”