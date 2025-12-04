Valtellina precipita un elicottero nella zona di Lanzada | un morto e tre feriti

Un elicottero è precipitato intorno alle 8 e 30 in Valtellina, nella zona di Lanzada. A bordo del velivolo c'erano 4 persone che, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, sarebbero state già recuperate e non sarebbero in gravi condizioni. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Valtellina, precipita un elicottero nella zona di Lanzada: un morto e tre feriti

