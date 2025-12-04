Valtellina precipita elicottero con tre persone a bordo

Un elicottero impegnato nei lavori di sistemazione successivi alla frana del 12 novembre in Valmalenco è precipitato nella mattinata del 4 dicembre nella zona di Le Prese, nel territorio di Lanzada, dopo essere stato visto cadere alle 8.35 mentre sorvolava un'area particolarmente difficile da raggiungere: inizialmente si era parlato di quattro persone a bordo, tra cui una 27enne, poi i soccorritori hanno chiarito che il velivolo trasportava tre persone – pilota e due operai – tutte rintracciate vive nonostante il mezzo sia andato distrutto. Secondo le prime ricostruzioni l'elicottero avrebbe urtato uno sperone di roccia prima di precipitare.

