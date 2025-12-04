Valtellina elicottero precipitato a La Prese SO dopo aver urtato sperone durante manovra con 4 persone a bordo | tutte estratte vive - VIDEO

Elicottero precipita a Lanzada durante lavori post-frana: quattro persone a bordo, tutte estratte vive e con lievi ferite. Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente Un elicottero è precipitato verso le 8.30 di questa mattina in località Le Prese, in provincia di Sondrio, in Valtellina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Valtellina, elicottero precipitato a La Prese (SO) dopo aver urtato sperone durante manovra con 4 persone a bordo: tutte estratte vive - VIDEO

