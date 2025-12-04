Valtellina elicottero precipitato a La Prese SO dopo aver urtato sperone durante manovra con 4 persone a bordo | 1 morto altri 3 estratti vivi - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 4 dic 2025

Elicottero precipita a Lanzada durante lavori post-frana: quattro persone a bordo, tutte estratte vive e con lievi ferite. Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente Un elicottero è precipitato verso le 8.30 di questa mattina in località Le Prese, in provincia di Sondrio, in Valtellina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

valtellina elicottero precipitato a la prese so dopo aver urtato sperone durante manovra con 4 persone a bordo 1 morto altri 3 estratti vivi video

© Ilgiornaleditalia.it - Valtellina, elicottero precipitato a La Prese (SO) dopo aver urtato sperone durante manovra con 4 persone a bordo: 1 morto, altri 3 estratti vivi - VIDEO

