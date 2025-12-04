Valtellina elicottero contro parete rocciosa Un morto

Un morto e tre feriti nell’incidente di questa mattina a Lanzada, in provincia di Sondrio, dove un elicottero è precipitato contro una parete rocciosa. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Valtellina, elicottero contro parete rocciosa. Un morto

