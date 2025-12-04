Valtellina caduto elicottero con tre persone a bordo | si cercano i passeggeri

Stava sorvolando la località Le Prese in comune di Lanzada.  «Non si hanno notizie certe sulle condizioni degli occupanti». Ma potrebbero essere scampati allo schianto. Il velivolo lavorava a un cantiere per i ripristini dopo una frana. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

