Valtellina caduto elicottero con tre persone a bordo I vigili del fuoco | Sono salvi

Stava sorvolando la località Le Prese in comune di Lanzada. Il velivolo lavorava a un cantiere per ripristinare la strada dopo una frana. I soccorsi hanno confermato che i tre passeggeri «sono praticamente illesi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Valtellina, caduto elicottero con tre persone a bordo. I vigili del fuoco: «Sono salvi»

Contenuti che potrebbero interessarti

Valtellina, caduto elicottero con quattro persone a bordo: si cercano i passeggeri Vai su X

Per due escursionisti di cui si erano perse le tracce e per un uomo caduto per una ventina di metri ? - facebook.com Vai su Facebook

Valtellina, caduto elicottero con tre persone a bordo: il pilota e due operai sono salvi. Distrutto il velivolo - Stavano lavorando a una frana in località Le Prese in comune di Lanzada. Segnala milano.corriere.it

Miracolo in Valtellina: elicottero si schianta, illese le tre persone a bordo - Tragedia solo sfiorata nella mattina di oggi in Valtellina: un elicottero con tre persone a bordo è precipitato attorno alle 8. Secondo affaritaliani.it

Elicottero precipita in provincia di Sondrio: a bordo il pilota e due operai - Un elicottero è precipitato al suolo questa mattina, giovedì 4 dicembre, a Lanzada, in provincia di Sondrio. Lo riporta today.it

Valtellina, precipita elicottero con tre persone a bordo - Un elicottero impegnato nei lavori di sistemazione successivi alla frana del 12 novembre è precipitato in Valtellina. Come scrive msn.com

Valtellina, cade elicottero: tutti illesi i cinque occupanti - Un elicottero con a bordo cinque persone è caduto a Lanzanda, in Valtellina, territorio del Comune di Sondrio. Si legge su msn.com

Elicottero con quattro persone a bordo caduto in Valtellina, passeggeri estratti vivi. - Un elicottero con quattro persone a bordo è precipitato questa mattina a Lanzada, in provincia di Sondrio. Lo riporta ilfattoquotidiano.it