Valtellina cade elicottero | si cercano 4 persone
Un elicottero con a bordo 4 persone è caduto a Lanzanda, in Valtellina, territorio del Comune di Sondrio. Si cercano le 4 persone a bordo, tra loro una di 27 anni, ma al momento non si conoscono età e dettagli ulteriori né sui passeggeri né sul pilota. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Sondrio, insieme ai soccorsi di Areu 118 anche con l’eliambulanza e il Soccorso Alpino e speleologico. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
