Valmalenco sci e novità Fritto misto a quota 2mila fra una discesa e l’altra

Un ristorante di pesce oltre i 2000 metri di altezza in uno scenario unico come quello della Valmalenco. È questa una delle novità della stagione invernale della Valle del Mallero che incomincia proprio oggi. È infatti ormai tutto pronto all’Alpe Palù per l’apertura ufficiale degli impianti di una stagione invernale che terminerà poi il prossimo 12 aprile. La Snow Eagle, la funivia più grande d’Europa con cabine da 160 persone e un balzo di 1000 metri in soli 4 minuti, aprirà quindi le sue ali e gli appassionati di sci alpino, snowboard, freestyle e scialpinismo sono pronti a salire agli oltre 2000 metri dove sono situate le bellissime piste del Palù. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

