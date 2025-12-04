Valmalenco precipita elicottero con quattro persone a bordo | sarebbero tutte vive

Un elicottero con quattro persone a bordo è precipitato questa mattina poco dopo le 8 in località Le Prese, nel comune di Lanzada, in Valmalenco. Sul posto stanno intervenendo squadre del Comando Vigili del Fuoco di Sondrio e vigili del fuoco volontari di Chiesa. Stando alle prime informazioni, sembrerebbe che il pilota e i tre passeggeri siano tutti vivi. Si attendono comunque conferme ufficiali. I soccorsi. Sul posto l’elicottero di Areu, due ambulanze, un’auto medica e i tecnici del Soccorso Alpino della Valmalenco. La zona dove è precipitato l'aeromobile sarebbe particolarmente impervia, elemento che rende ancora più complicato l'intervento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

