Vallo di Diano eventi dell’8 dicembre accendono il Natale nei borghi
Sassano, San Pietro al Tanagro e San Rufo inaugurano il Natale con tradizioni, degustazioni, musica e luminarie nel progetto “Viaggio nel Vallo di Diano”. 8 DICEMBRE: GLI EVENTI DI SASSANO, SAN PIETRO AL TANAGRO E SAN RUFO ACCENDONO IL NATALE NEL VALLO DI DIANO L’ 8 dicembre il Vallo di Diano entra ufficialmente nel clima delle festività natalizie grazie al progetto “Viaggio nel Vallo di Diano”, che quest’anno dà il via alla magia del Natale con tre iniziative parallele nei comuni di Sassano, San Pietro al Tanagro e San Rufo. Una giornata simbolica, quella dell’Immacolata, che diventa il momento in cui il territorio si veste di luci, profumi, tradizioni e comunità, trasformandosi in un percorso condiviso che unisce borghi, storie e identità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
