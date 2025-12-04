Valditara | La scuola deve aiutare a scoprire i talenti e rafforzare il legame con il mondo del lavoro grazie al modello 4+2

Durante l’evento organizzato da «Il Messaggero» all’Università degli Studi di Roma La Sapienza, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha ribadito il ruolo centrale della scuola nella formazione della persona. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Alla Camera ha avuto il via libera il ddl Valditara sull’educazione sessuale e affettiva a scuola: 151 voti a favore, 113 contrari Cosa succede ora al ddl Valditara: https://fanpa.ge/AwxIZ - facebook.com Vai su Facebook

#Scuola, il Ministro Giuseppe Valditara ha firmato il decreto da 223,7 milioni per il Piano antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza. Qui tutti i dettagli ? mim.gov.it/web/guest/-/sc… Vai su X

Arriva la svolta a scuola: cosa cambia davvero per i figli (e perché ora si parlerà di rispetto e affettività come mai prima) - In arrivo corsi per docenti su educazione affettiva e rispetto delle donne: obiettivo, formare studenti al consenso e a relazioni sane ... Segnala nostrofiglio.it

Educazione sessuale a scuola, approvata la legge alla Camera: cosa succede ora al ddl Valditara - Alla Camera ha avuto il via libera il ddl Valditara sull'educazione sessuale e affettiva a scuola: 151 voti a favore, 113 contrari ... Secondo fanpage.it

Ok al ddl sul consenso informato obbligatorio: Valditara non spiega quali corsi si terranno nelle scuole - La Camera approva il provvedimento che vincola l'educazione sessuale al consenso dei genitori e la esclude da infanzia ed elementari ... Lo riporta fanpage.it

A Verona botta e risposta tra studentessa e Valditara: “Ministro lo sa che per andare a scuola uno studente deve spendere 1.170?”. La risposta: “La scuola è gratuita” - La Rete degli Studenti Medi di Verona ha diffuso un video in cui una studentessa interpella il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sui costi scolastici. Si legge su orizzontescuola.it

Valditara: “Anche per il contratto 2025-27 subito aumenti stipendiali. Assumeremo prof ogni anno. Carta docente entro i primi di febbraio”. INTERVISTA - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha risposto alle domande di Orizzonte Scuola su contratti, welfare, rispetto del ruolo docente e sostegno. Come scrive orizzontescuola.it

Valditara, IA può aiutare didattica ma docente è insostituibile - Con il viceministro giapponese per l'educazione "sia noi italiani sia la parte giapponese, abbiamo concordato che il docente, la persona del docente sarà sempre centrale, insostituibile" nonostante ... Si legge su ansa.it