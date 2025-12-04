Valditara | La pena deve tendere alla rieducazione chi è caduto deve potersi rialzare Ridiamo importanza al valore del lavoro Il progetto Folsom Freedom
Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presentato l’iniziativa “Folsom Freedom”, sviluppata in collaborazione con il Ministero della Giustizia e Ferrovie dello Stato, che introduce percorsi di formazione tecnica in realtà virtuale per le persone detenute negli istituti penitenziari italiani. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondisci con queste news
Approvati gli emendamenti della maggioranza al ddl Valditara: esclusi infanzia ed elementari, cade il divieto per le scuole medie. Le opposizioni parlano di “retromarcia” del centrodestra #Nazionale Vai su Facebook
Valditara: «La maggioranza degli alunni in classe deve essere di italiani» - «Se si è d'accordo che gli stranieri si assimilino sui valori fondamentali iscritti nella Costituzione ciò avverrà più facilmente se nelle classi la maggioranza sarà di italiani, se studieranno in ... corriere.it scrive
Valditara: “In aula la maggioranza di alunni deve essere italiana” - Roma, 28 marzo 2024 – “Se si è d'accordo che gli stranieri si assimilino sui valori fondamentali iscritti nella Costituzione ciò avverrà più facilmente se nelle classi la maggioranza sarà di italiani, ... Scrive quotidiano.net
Valditara: "La maggioranza degli studenti in classe deve essere italiana" - Il dirigente scolastico sostiene la necessità di dover sospendere le lezioni il prossimo 10 aprile in coseguenza di un ... ilgiornale.it scrive
Valditara, scuola deve soddisfare i valori di libertà e lavoro - "Tutta la scuola deve soddisfare due grandi valori costituzionali: quello della libertà e quello del lavoro". Segnala ansa.it
Valditara: 'In aula la maggioranza degli alunni deve essere italiana' - Nelle aule scolastiche "la maggioranza degli alunni deve essere italiana": basta classi con troppi studenti stranieri. Da ansa.it
Scuola, Valditara sposa la linea Salvini: “In classe la maggior parte degli alunni deve essere italiana” - Il giorno dopo la sparata di Matteo Salvini a Porta a Porta, ecco che il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara rilancia la propaganda leghista sul tetto di bambini stranieri in ogni classe. Segnala repubblica.it