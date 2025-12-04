Valamalenco elicottero precipita | 1 morto e 3 feriti

Le immagini dei soccorsi, le parole del sindaco di Lanzada, Marco Negrini, e del vigile del fuoco dopo la tragedia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Valamalenco, elicottero precipita: 1 morto e 3 feriti

Altre letture consigliate

#Sondrio Sono ferite ma in buone condizioni le persone che erano a bordo dell'elicottero caduto stamani sulle montagne della Valmalenco. Si tratta di tecnici e operai che stavano sorvolando la zona, dopo una frana. I vigili del fuoco stanno mettendo in sicu Vai su X

Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/elicottero-precipita-lanzanda-valtellina-ricerche-corso-quattro-persone-AIRESWE #Valmalenco #Sondrio #attualità - facebook.com Vai su Facebook

