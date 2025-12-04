Vaccino antinfluenzale open day a Lanciano per prevenire i contagi nel periodo natalizio | accesso libero senza prenotazione
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e il previsto innalzamento della curva epidemica, la campagna di immunizzazione della Asl Lanciano Vasto Chieti tocca un nuovo punto strategico del territorio frentano. L’obiettivo è intercettare le fasce di popolazione più esposte ai virus respiratori. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Presentazione Campagna antinfluenzale 2025–2026 Il Ministro Schillaci: “Il vaccino antinfluenzale è fondamentale per proteggere anziani e fragili. Grazie a Carlo Conti per il costante impegno al nostro fianco, nella diffusione della cultura della salute”. Vai su X
Influenza stagionale? Vacciniamoci! Come ci ricorda anche Carlo Conti, il vaccino antinfluenzale protegge tutti ed è raccomandato per anziani e persone fragili. Parlane con il tuo medico. “Perché la salute è lo spettacolo più importante” Rai Dipartimento per l’i - facebook.com Vai su Facebook
