Vaccino antinfluenzale open day a Lanciano per prevenire i contagi nel periodo natalizio | accesso libero senza prenotazione

Chietitoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e il previsto innalzamento della curva epidemica, la campagna di immunizzazione della Asl Lanciano Vasto Chieti tocca un nuovo punto strategico del territorio frentano. L’obiettivo è intercettare le fasce di popolazione più esposte ai virus respiratori. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

vaccino antinfluenzale open day a lanciano per prevenire i contagi nel periodo natalizio accesso libero senza prenotazione

© Chietitoday.it - Vaccino antinfluenzale, open day a Lanciano per prevenire i contagi nel periodo natalizio: accesso libero senza prenotazione

Approfondisci con queste news

vaccino antinfluenzale open dayVaccino antinfluenzale, open day senza prenotazione a Bollate, Rho e Corsico - In questi giorni si sta registrando un aumento dei casi di influenza, come ... Scrive ilnotiziario.net

Tramonti, Open Day vaccinale antinfluenzale il 5 dicembre: un’occasione gratuita per proteggersi - A Tramonti parte un'iniziativa per la prevenzione dell'influenza stagionale: venerdì 5 dicembre 2025, dalle 9:00 alle 13:00, presso i locali della Guardia Medica in Via Chiunzi, l'ASL Salerno - Riporta ilvescovado.it

Vaccino antinfluenzale, open day a Cortemaggiore il 28 novembre - 30, alla Casa della Comunità di Cortemaggiore (via Libertà 16), è in programma un open day per la vaccinazione ... piacenzasera.it scrive

vaccino antinfluenzale open dayAntinfluenzale, 28 open day in Liguria senza prenotazione - Prosegue la campagna 2025/2026 per la vaccinazione contro l'influenza con nuovi open day e vaccini senza prenotazione in luoghi pubblici, compresi alcuni centri commerciali. ansa.it scrive

Open Day vaccinazioni in via Napoleona: antinfluenzale e covid senza prenotazione - Sabato 29 novembre porte aperte nella Casa di Comunità di Asst Lariana: disponibili anche i vaccini anti Pneumococco e Herpes Zoster ... Segnala quicomo.it

vaccino antinfluenzale open dayOpen day a Cortemaggiore per la vaccinazione antinfluenzale - L’iniziativa è ad accesso libero, senza necessità di prenotazione o richiesta medica ... ilpiacenza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Vaccino Antinfluenzale Open Day