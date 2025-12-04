Una recente inchiesta ha rivelato i dettagli della morte di Amie Barnes, mamma di tre figli, trovata senza vita nel letto del fidanzato dopo aver assunto un mix di antidolorifici utilizzati per alleviare il suo mal di schiena cronico. La donna, 37 anni, aveva trascorso la serata con il compagno Jack, con cui aveva condiviso una bottiglia di vino e del cibo da asporto prima di andare a dormire, senza mostrare segnali apparenti di malessere. La mattina successiva Jack è uscito presto dall’abitazione di Thornton-Cleveleys, nel Lancashire, salutando Amie che sembrava ancora addormentata. Solo al suo rientro, ore dopo, ha scoperto la tragica realtà. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Va a riposare e muore così: mamma giovanissima, poco prima l’ultimo bacio col fidanzato