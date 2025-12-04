Usa Trump allenta gli standard per le emissioni delle auto
Donald Trump allenta gli standard per le emissioni delle auto volute da Joe Biden. E le case automobilistiche festeggiano. «È la vittoria del buon senso. Apprezziamo la leadership del presidente Trump nell’allineare gli standard di efficienza alla realtà del mercato», ha detto l’amministratore delegato di Ford John Farley. «È un grande giorno per Stellantis perché riteniamo che sia il giorno in cui le regole si riconciliano con la domanda reale», gli ha fatto eco il ceo di Stellantis Antonio Filosa, presente alla Casa Bianca per l’annuncio del presidente. «Noi crediamo nella crescita e siamo pronti a investire di più», ha aggiunto Filosa ricordando che Stellantis ha deciso di investire 13 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni. 🔗 Leggi su Open.online
