Usa Trump allenta gli standard per le emissioni delle auto

Open.online | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump allenta gli standard per le emissioni delle auto volute da Joe Biden. E le case automobilistiche festeggiano. «È la vittoria del buon senso. Apprezziamo la leadership del presidente Trump nell’allineare gli standard di efficienza alla realtà del mercato», ha detto l’amministratore delegato di Ford John Farley. «È un grande giorno per Stellantis perché riteniamo che sia il giorno in cui le regole si riconciliano con la domanda reale», gli ha fatto eco il ceo di Stellantis Antonio Filosa, presente alla Casa Bianca per l’annuncio del presidente. «Noi crediamo nella crescita e siamo pronti a investire di più», ha aggiunto Filosa ricordando che Stellantis ha deciso di investire 13 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

usa trump allenta standardUSA, Trump allenta gli standard per le emissioni delle auto - Donald Trump allenta gli standard per le emissioni delle auto volute da Joe Biden. Segnala msn.com

usa trump allenta standardTrump allenta gli standard sulle auto, 'sono ridicoli' - Donald Trump allenta gli standard per le emissioni delle auto volute da Joe Biden. Riporta ansa.it

Trump allenta gli standard sulle auto: esultano i produttori - Donald Trump allenta gli standard per le emissioni delle auto volute da Joe Biden. Lo riporta avvenire.it

Trump: «Per le auto meno limiti su emissioni e consumi» - Annuncio dallo Studio Ovale assieme ai top executive delle grandi società del settore ... Si legge su ilsole24ore.com

usa trump allenta standardStellantis vola in Borsa con la “svolta” Usa sui consumi - La prospettiva di standard meno severi sui consumi delle auto negli Stati Uniti fa brindare Stellantis in Borsa. Si legge su lautomobile.aci.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Trump Allenta Standard