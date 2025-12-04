Usa sospese alcune sanzioni contro la russa Lukoil

Gli Stati Uniti hanno sospeso alcune delle sanzioni contro il gigante russo Lukoil. Lo ha annunciato il Dipartimento del Tesoro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Usa, sospese alcune sanzioni contro la russa Lukoil

Leggi anche questi approfondimenti

Sabato 6 dicembre e lunedì 8 dicembre alcune attività saranno sospese. Per maggiori informazioni https://multimedica.it/news-highlights/06-12-2025-e-08-12-2025-attivita-sospese/ - facebook.com Vai su Facebook

Aqp, martedì 9 dicembre sospensione temporanea dell'erogazione idrica in alcune vie di Mesagne - Vai su X

Gli Usa sospendono alcune sanzioni contro la russa Lukoil - Gli Stati Uniti hanno sospeso alcune delle sanzioni contro il gigante russo Lukoil, in modo - msn.com scrive

Sanzioni USA a Francesca Albanese, perché sono un test per la sovranità europea - Le sanzioni USA contro Francesca Albanese e i giudici della Corte penale internazionale mostrano quanto il sistema dei pagamenti europeo dipenda da banche, circuiti e liste di controllo statunitensi, ... Come scrive agendadigitale.eu

La Cina sospende acquisto greggio russo via mare dopo sanzioni Usa - Leadership mondiali in grande fermento nelle ultime ore per mettere pressione a Putin e favorire le condizioni di uno stop alla guerra in Ucraina. quotidiano.net scrive

Petrolio, la Cina taglia i flussi da Russia e Iran dopo le sanzioni Usa. Corsa alla vendita dei barili, crolla il mercato - I flussi di petrolio russo e iraniano verso la Cina stanno rallentando come conseguenza delle sanzioni degli Stati Uniti contro la Russia ... Riporta msn.com

USA-RUSSIA/ “Sanzioni & dialogo, le armi obbligate di Trump con un Putin sempre più cinese” - Ma Mosca è sempre più vicina a Cina e India e a Trump conviene dialogare Niente di nuovo sul fronte Ucraina: le trattative sono ... Riporta ilsussidiario.net