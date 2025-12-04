Usa New York Times fa causa al Pentagono per limitazioni imposte alla stampa

Il New York Times ha intentato causa al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per le nuove restrizioni imposte dal Pentagono all’accesso della stampa. La causa, che sarà presentata presso la corte federale di Washington, nomina come imputati il Dipartimento della Difesa, il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il portavoce capo del Pentagono, Sean Parnell. Nyt: “Politiche Pentagono violano Primo e Quinto emendamento”. “Questa politica è un tentativo di esercitare un controllo sulla segnalazione di ciò che non piace al governo, violando il diritto della stampa libera di cercare informazioni, garantito dal Primo e Quinto Emendamento, tutelati dalla Costituzione”, ha affermato il portavoce del New York Times Charlie Stadtlander. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, New York Times fa causa al Pentagono per limitazioni imposte alla stampa

Leggi anche questi approfondimenti

Trump di nuovo contro il New York Times: "È un giornalaccio, nemico del popolo" - facebook.com Vai su Facebook

USA, il New York Times fa causa al Pentagono - Il New York Times ha avviato un’azione legale contro il Pentagono, sostenendo davanti alla Corte distrettuale di Washington che le norme introdotte per regolare il lavoro dei cronisti presso il Dipart ... Come scrive msn.com

Usa, New York Times investe 5 milioni dollari per inchieste su Trump: “Vogliamo dare giornalismo di profondità” - Il New York Times ha annunciato che investirà 5 milioni di dollari per aumentare la copertura su Donald Trump. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Per il New York Times le condizioni di Donald Trump "stanno peggiorando", attacco del presidente al giornale - Donald Trump contro la giornalista del New York Times che mette in dubbio la sua salute: "Il giornale è scadente e lei è brutta dentro e fuori" ... Da virgilio.it

Usa, New York Times: "Biden valuta il ritiro". Ma la Casa Bianca smentisce - È quanto si evince dalle indiscrezioni che emergono da un incontro che il Presidente ha avuto con un alleato chiave. Si legge su affaritaliani.it

Usa, New York Times: «Musk ha incontrato l’ambasciatore iraniano all’Onu» - Secondo il quotidiano statunitense il patron di Tesla è già impegnato in delicate operazioni diplomatiche. Secondo lettera43.it

Usa, New York Times: "Contatti costanti tra staff Trump e intelligence russa" - "Registrazioni telefoniche ed intercettazioni dimostrano che membri della campagna presidenziale di Donald Trump ed altri suoi collaboratori ebbero ripetuti contatti con alti funzionari russi ... Come scrive unionesarda.it