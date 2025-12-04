Usa istituita nuova generazione Corpo Stampa del Pentagono | oltre 60 membri di cui influencer blogger sostenitori MAGA e giornalisti pro-Trump
I canali ufficiali del Pentagono parlano di giornalisti "indipendenti", ma i membri del nuovo Corpo Stampa sono in larga parte blogger, politici repubblicani e persone che "non hanno mai seguito il Dipartimento della Guerra" Oltre 70 "giornalisti indipendenti, blogger e influencer dei social. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
