I canali ufficiali del Pentagono parlano di giornalisti "indipendenti", ma i membri del nuovo Corpo Stampa sono in larga parte blogger, politici repubblicani e persone che "non hanno mai seguito il Dipartimento della Guerra" Oltre 70 "giornalisti indipendenti, blogger e influencer dei social. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Usa, istituita "nuova generazione Corpo Stampa del Pentagono": oltre 60 membri di cui influencer, blogger, sostenitori MAGA e giornalisti pro-Trump