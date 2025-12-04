Usa il New York Times fa causa al Pentagono

Il New York Times ha avviato un’azione legale contro il Pentagono, sostenendo davanti alla Corte distrettuale di Washington che le norme introdotte per regolare il lavoro dei cronisti presso il Dipartimento della Difesa «ledano i diritti garantiti dalla Costituzione». Nel ricorso, il quotidiano afferma che la nuova politica «incarna esattamente quel tipo di limitazione alla libertà di parola e di stampa che la Corte Suprema e la Corte d’Appello di Washington hanno già riconosciuto come una violazione del Primo Emendamento ». La causa nomina come imputati il Dipartimento della Difesa, il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il portavoce capo del Pentagono, Sean Parnell. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Usa, il New York Times fa causa al Pentagono

