Usa Il Capo del Pentagono nella tempesta
Il Capo del Pentagono Pete Hegseth è finito un’altra volta nell’occhio del ciclone: dopo l’attacco a una barca venezuelana sospettata di trasportare droga, avrebbe dato l’ordine di uccidere i sopravvissuti. Hegseth afferma di non aver dato lui l’ordine e che non era presente quando è stato impartito e Trump lo sostiene, ma le accuse montano. Apparentemente questa tempesta sembra nascere dalla necessità di chiudere la porta sia a nuove aggressioni contro le barche venezuelane sia, soprattutto, alla guerra che incombe su Caracas, rimuovendo dalla scacchiera il pezzo più ingaggiato in questa criminale determinazione. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Contenuti che potrebbero interessarti
PETE HEGSETH TRABALLA – I REPUBBLICANI SI SONO ROTTI LE PALLE DEL CAPO DEL PENTAGONO, ... Vai su X
Le parole dell’ex capo del Pentagono e direttore della Cia: “Se vuole la pace ora la Casa Bianca deve alzare la pressione sullo zar” - facebook.com Vai su Facebook
Gravi accuse contro il capo del Pentagono per attacco a nave venezuelana - Il raid militare Usa di settembre contro una nave della droga venezuelana ha scatenato un caso politico che coinvolge Pete Hegseth ... Lo riporta ilsole24ore.com
Usa, il capo del Pentagono Hegseth: "Nostro compito è prepararsi alla guerra" - Wp: "Vertici militari frustrati da nuova strategia Pentagono" Intanto, I vertici militari americani avrebbero espresso serie preoccupazioni sulla nuova strategia di Hegseth per il Pentagono. tg24.sky.it scrive
Il caso Venezuela travolge il capo del Pentagono, Hegseth trema - Lo ha detto la portavoce del Pentagono, Kingsley Wilson in un briefing con la stampa. Riporta ansa.it
Usa, il New York Times fa causa al Pentagono - Il New York Times ha avviato un’azione legale contro il Pentagono, sostenendo davanti alla Corte distrettuale di Washington che le norme introdotte per regolare il lavoro dei cronisti presso il Dipart ... Si legge su msn.com
Il capo del Pentagono: «Prepariamoci alla guerra, l'epoca della Difesa è finita. Basta generali grassi e donne, stop al woke» - A ottant'anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, nuovi venti di guerra soffiano in Europa e nel mondo. Come scrive corriereadriatico.it
Usa, il capo del Pentagono sferza i generali: "Ci prepariamo alla guerra. Basta me**a woke" - Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, nel suo intervento a Quantico davanti a centinaia di generali americani. Da iltempo.it