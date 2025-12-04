Usa focus sulla comunità somala presa di mira da Trump

Tv2000.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli Stati Uniti è partita la caccia ai somali. Gli insulti di Trump hanno spinto gli agenti dell’immigrazione a effettuare retate. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

usa focus sulla comunit224 somala presa di mira da trump

© Tv2000.it - Usa, focus sulla comunità somala presa di mira da Trump

Scopri altri approfondimenti

Clabo, dopo acquisizione Usa focus su nuovo piano - Il closing dell'operazione Hmc è avvenuto rapidamente, a testimonianza della volontà di procedere verso la completa integrazione con le attività di Clabo Usa. Secondo milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Focus Comunit224 Somala