Urbanistica Maran testimone sul caso Torre Milano | Il Pgt accompagnava la crescita

Milano, 4 dicembre 2025 – Pierfrancesco Maran torna alla Milano post Expo, che “dopo anni di contrazione di residenti e attività attraversava una fase di espansione, e il Pgt provava ad accompagnare quel percorso estendendo i benefici a tutta la città e non solo alle aree centrali”. Difende il suo operato, da assessore all’Urbanistica dal 2016 con la Giunta Pisapia fino al 2021, parla della “fortuna di operare in una città dove esiste una società civile attenta, e università e centri studi privati hanno dato un contributo importante” al disegno della città e di un Pgt che aveva come obiettivo “il bene comune”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

