Uomini e Donne Sossio Aruta e l’attuale rapporto con Ursula Bennardo | le rivelazioni

Sossio Aruta è ripartito dopo Uomini e Donne e la separazione da Ursula Bennardo. Lo ha raccontato sui social e in un’intervista, condividendo la gioia per un nuovo sentimento e il desiderio di proteggere la privacy della compagna. Al tempo stesso ha chiarito la situazione con la mamma di sua figlia Bianca, conosciuta proprio nel trono over. Di seguito, i passaggi principali tra dichiarazioni, storie Instagram e un commento da “spettatore” sulle dinamiche di Uomini e Donne. Gianmarco Steri spiazza i fans: il gesto per Martina De Ioannon Uomini e Donne: il nuovo amore di Sossio Aruta. Nelle sue storie, Aruta ha mostrato alcuni momenti al fianco della nuova compagna (volto oscurato) e ha scritto di aver « sofferto e pianto », di aver « superato mille problemi » e di sentire che « le mie preghiere sono state ascoltate ». 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Sossio Aruta e l’attuale rapporto con Ursula Bennardo: le rivelazioni

