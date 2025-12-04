Uomini e Donne rottura tra Rocco e Cinzia | la versione dell’ex cavaliere

4 dic 2025

Quello che sembrava un lieto fine si è rivelato un epilogo lampo. Cinzia Paolini e Rocco Bruno hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne da coppia nelle registrazioni di inizio novembre. Quando l’uscita è arrivata in tv, però, i due non stavano già più insieme. Le voci sono diventate certezza nel giorno della messa in onda, quando Cinzia ha pubblicato una storia su Instagram che confermava la rottura. Da lì, il racconto delle ultime ore insieme ha iniziato a prendere forma. Gianmarco Steri lascia senza parole Martina De Ioannon: il gesto Uomini e Donne, Cinzia Paolini e Rocco Bruno: dalla scelta all’addio in tempi record. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

uomini e donne rottura tra rocco e cinzia la versione dell8217ex cavaliere

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, rottura tra Rocco e Cinzia: la versione dell’ex cavaliere

