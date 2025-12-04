Uomini E Donne Luigi | Ecco Chi E’ Il Cavaliere!

Gemma dice sì a Luigi, nuovo corteggiatore a Uomini e Donne. Ma Tina Cipollari non ci sta e scoppia la polemica in studio. Scopri cos'è successo! Colpo di scena a Uomini e Donne: al centro studio torna protagonista Gemma Galgani, storica dama del trono over, che accoglie con un sorriso l'ingresso di un nuovo cavaliere. Il suo nome è Luigi, viene dal Veneto, ha 74 anni e. sette figli da quattro donne diverse. Un curriculum sentimentale che ha subito fatto storcere il naso a Tina Cipollari, più scettica che mai. Maria De Filippi, come sempre abile a orchestrare emozioni e sorprese, ha invitato Gemma a sedersi al centro dello studio.

