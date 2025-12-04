Uomini e Donne la confessione che cambia tutto | Ecco chi è davvero Sara Gaudenzi

Un ex protagonista di Uomini e Donne svela ciò che nessuno si aspettava sulla tronista Sara Gaudenzi: questa rivelazione vi lascerà di sasso Hai presente quella sensazione che qualcosa non torna? Ecco, è proprio quello che si respira attorno al trono di Sara Gaudenzi. Da una parte c’è Marco Veneselli, con cui la complicità cresce puntata dopo puntata. Dall’altra, Jakub Bakkour, il corteggiatore “riciclato” da Cristiana, che sembra avere una marcia in più nel cuore della tronista. Ma attenzione: non è l’unico a essere passato da un trono all’altro. Nelle ultime registrazioni, un altro volto noto ha deciso di puntare tutto su Sara. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Uomini e Donne, la confessione che cambia tutto: Ecco chi è davvero Sara Gaudenzi

