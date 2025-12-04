Uomini e Donne | ex corteggiatore conferma il flirt avuto con Sara Gaudenzi

Il trono di Sara Gaudenzi è entrato nel vivo, tra uscite, chiarimenti e nuove proposte. Mentre la tronista concentra l’attenzione su due conoscenze principali, un ex protagonista di Uomini e Donne ha svelato un episodio del passato che aggiunge un tassello al ritratto televisivo di Sara. Nei paragrafi che seguono ripercorriamo i passaggi più recenti del suo trono e le dichiarazioni di lui che stanno facendo discutere. Le origini e il profilo social di Roberto Priolo Dal ruolo di corteggiatrice al trono di Uomini e Donne: la svolta di Sara Gaudenzi. Arrivata in stagione come corteggiatrice di Flavio Ubirti, Sara Gaudenzi non ha trovato affinità con il tronista e ha accettato la proposta di salire sul trono. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: ex corteggiatore conferma il flirt avuto con Sara Gaudenzi

