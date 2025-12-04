Uno Nessuno e Gasperini

In un mondo moderno in cui la fotografia come arte della verità sta sparendo definitivamente, cancellata dalle possibilità generative dell'intelligenza artificiale, sono rimasti pochi appigli di vita reale, analogica. L'unica cosa che sembra poter certificare la nostra esistenza sta diventando l'incontro dal vivo, e al tempo stesso anche quello sta iniziando a sgretolarsi di fronte alla distruzione della nostra attenzione. In fondo come Vitangelo Moscarda in Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello non esistiamo se non come tante versioni spezzettate dal punto di vista degli altri.

