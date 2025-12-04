Unlock al Teatro Donizetti l’evento che racconta il carcere

Bergamo. Un ponte tra il dentro e il fuori, un festival di welfare culturale che possa sensibilizzare la comunità al tema del reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti. Si tratta di Unlock, iniziativa che si propone di raccontare la reclusione e la sensazione di oppressione al grande pubblico e che intende farlo tramite una serie di incontri e laboratori che si terranno nei locali del Teatro Donizetti durante la prima settimana di dicembre. Gli incontri sono rivolti ad ogni fascia di età, realizzati per permettere ai cittadini di vedere “la persona oltre il reato”, e di mostrare un lato del carcere che spesso rimane sconosciuto, ovvero quello della rieducazione, nella convinzione che grazie a percorsi formativi e lavorativi la recidiva al termine della pena viene dimezzata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

