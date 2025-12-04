"Più Università, meno crisi? Per quanto tardiva, sarebbe una strada necessaria (soprattutto) per Terni, considerando il valore aggiunto della formazione universitaria negli effetti a cascata che determina: classi dirigenti più libere e preparate, comunità locali più attrattive e identitarie. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Università Terni, "Ultima città capoluogo del centro Italia per iscritti. Interagire con 'La Sapienza' e con industrie del digitale"