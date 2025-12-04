Con un nuovo impianto capace di generare in autonomia gran parte dell’energia necessaria al suo edificio più dispendioso, l’ Università di Siena compie un passo strategico verso la sostenibilità. Il sistema di trigenerazione del Polo di San Miniato garantirà un taglio delle emissioni pari a 800 tonnellate di CO2. "Un investimento che è in linea con le politiche di efficientamento dell’energia per l’Ateneo e in particolare per il Presidio di San Miniato, che è un edificio complesso e, proprio per questo, energivoro - spiega il rettore Roberto Di Pietra -. Si tratta di un’opera strategica che potenzierà l’autonomia energetica delle strutture universitarie". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Università più moderna. Nuovo impianto energetico per ridurre le emissioni