Università degli studi il Dottorato honoris causa in Economia al Nobel Roger B Myerson
L’Università di Perugia conferirà il Dottorato Honoris Causa al prof. Roger B. Myerson, Premio Nobel per l’Economia 2007, su proposta del Dipartimento di Economia dello Studium. L'evento – il 10 dicembre al Complesso Monumentale di San Pietro - si affianca al seminario in Institutional Analysis. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
