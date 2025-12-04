Università degli studi il Dottorato honoris causa in Economia al Nobel Roger B Myerson

L’Università di Perugia conferirà il Dottorato Honoris Causa al prof. Roger B. Myerson, Premio Nobel per l’Economia 2007, su proposta del Dipartimento di Economia dello Studium. L'evento – il 10 dicembre al Complesso Monumentale di San Pietro - si affianca al seminario in Institutional Analysis. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Università degli studi, il Dottorato honoris causa in Economia al Nobel, Roger B. Myerson

