Università alla Sapienza primo corso in Italia sulla donazione del sangue
(Adnkronos) – L'Università Sapienza di Roma ha lanciato 'Formarsi per donare': il primo corso online gratuito, aperto non solo alla comunità di Ateneo, con l'obiettivo di promuovere la donazione del sangue e sensibilizzare i più giovani alla diffusione della cultura del dono consapevole. Il corso unisce le prospettive delle scienze mediche e psicologiche, della sociologia
