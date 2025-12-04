Uniti per prevenire l’Aids Sabato un evento in centro
In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, Lucca si prepara – come ormai da anni – a rinnovare un appuntamento diventato una vera e propria tradizione cittadina. Un momento sentito e partecipato, nato per sensibilizzare la comunità sul tema della prevenzione, dell’informazione corretta e del rispetto verso chi vive con l’HIV, e che ogni anno torna a ricordare quanto sia importante mantenere alta l’attenzione su salute e consapevolezza. Sabato 6 dicembre, dalle 15.30 alle 19.30, la Corte dell’Angelo in via Roma, proprio di fronte all’Oviesse, tornerà a trasformarsi in un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano dedicare pochi minuti al proprio benessere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
https://tinyurl.com/245bpb6f -> Teverola. Incontro "Prevenire la violenza": esperti e istituzioni uniti contro gli abusi - facebook.com Vai su Facebook
Tre paesi - Stati Uniti, Israele e Argentina - hanno votato contro una risoluzione ONU volta a prevenire e porre fine all'uso della tortura. L’ennesima conferma che Israele, in maniera sistematica, brutalmente tortura, violentemente stupra/ uccide migliaia di ostag Vai su X
Uniti per prevenire l’Aids. Sabato un evento in centro - Nel pomeriggio in Corte dell’Angelo l’iniziativa per promuovere informazione e interventi preventivi. Scrive lanazione.it