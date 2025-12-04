Uniti per prevenire l’Aids Sabato un evento in centro

In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, Lucca si prepara – come ormai da anni – a rinnovare un appuntamento diventato una vera e propria tradizione cittadina. Un momento sentito e partecipato, nato per sensibilizzare la comunità sul tema della prevenzione, dell’informazione corretta e del rispetto verso chi vive con l’HIV, e che ogni anno torna a ricordare quanto sia importante mantenere alta l’attenzione su salute e consapevolezza. Sabato 6 dicembre, dalle 15.30 alle 19.30, la Corte dell’Angelo in via Roma, proprio di fronte all’Oviesse, tornerà a trasformarsi in un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano dedicare pochi minuti al proprio benessere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

