Union Berlino che disastro! Il Bayern passa il turno grazie a due autogol

Il Bayern Monaco si qualifica ai quarti di finale della Coppa di Germania, vincendo con qualche difficoltà sul campo dell'Union Berlino. Finisce 2-3 per i bavaresi, che beneficiano dei due autogol dei padroni di casa, causati dagli sfortunati interventi di Ansah e Diogo Leite. Per la squadra di Kompany a segno anche Harry Kane, arrivato a quota 24 reti stagionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Union Berlino, che disastro! Il Bayern passa il turno grazie a due autogol

