Un' intera colonia di coralli in valigia da Sharm el Sheikh a Catania | 5 mila euro di multa in aeroporto

Un’intera colonia di coralli dentro la valigia: è quanto hanno scoperto gli uomini dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e della Guardia di Finanza durante le attività di controllo all’aeroporto di Catania Fontanarossa. Ben 6 kg di esemplari appartenenti a specie protette e minacciate di estinzione. L’operazione è scattata nel corso dei controlli doganali, supportati da mirate analisi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Un'intera colonia di coralli in valigia da Sharm el Sheikh a Catania: 5 mila euro di multa in aeroporto

Leggi anche questi approfondimenti

IN USCITA IL 15 DICEMBRE "IL MONDO DI LULA" di Piero Gianluca Penzo In una società dove l’intelligenza artificiale governa ogni aspetto della vita umana, la richiesta di energia per alimentare i grandi server necessari al funzionamento dell’intera infr Vai su Facebook

Torna da Sharm con 6 chili di coralli in valigia, sequestro e multa a Catania - L'incauto viaggiatore aveva nascosto in valigia un'intera colonia di madrepore protette estirpata dalla barriera corallina ... Lo riporta rainews.it

Un'intera colonia di coralli in valigia da Sharm el Sheikh a Catania: 5 mila euro di multa in aeroporto - Notati segni inequivocabili di una recente estirpazione dalla barriera corallina: odore, consistenza e colorazione dei coralli lasciavano intendere che si trattasse di prelievi freschi ... msn.com scrive

Sei chili di corallo a rischio estinzione in valigia dall’Egitto a Catania: multa da 5000 euro - Sei chili di esemplari di corallo a rischio estinzione all'interno di una valigia e sono stati sequestrati all'aeroporto di Catania. meridionews.it scrive

Sei chili di coralli appartenenti a una specie protetta e considerata a rischio estinzione sono... - Sei chili di coralli appartenenti a una specie protetta e considerata a rischio estinzione sono stati ... itacanotizie.it scrive

Rientra dal viaggio a Sharm con un’intera colonia di coralli: sequestro all’aeroporto di Catania - I coralli, sprovvisti degli appositi certificati di origine o licenza previsti dalla disciplina convenzionale internazionale, sono stati quindi sottoposti a sequestro amministrativo, mentre al ... Segnala catanianews.it

Catania, turista beccato in aeroporto con 6 kg di coralli protetti in valigia: scattano sequestro e multa salata - Sei chili di coralli appartenenti a una specie protetta e considerata a rischio estinzione sono stati sequestrati all’ aeroporto di Catania nel corso di un’operazione congiunta della Guardia di finanz ... msn.com scrive